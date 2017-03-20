На Дніпропетровщині спіймали водіїв вантажівок, які розвантажували сміття зі Львова, - ФОТО

У кожній з куп сміття були виявлені та вилучені фіскальні чеки з магазинів Львова

У селищі Кринички, що на Дніпропетровщині, поліція затримала водіїв вантажівок, які без дозволу розвантажували на місцевому сміттєзвалищі побутові відходи зі Львова.

"18 березня до чергової частини Криничанського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі в смт. Кринички невідомі автомобілі розвантажують побутове сміття. Прибувши на місце події, правоохоронці побачили, як два автомобілі "Сканія" з напівпричепом здійснюють вигрузку сміття, не маючи будь-яких супровідних документів. На момент приїзду поліцейських вони вже встигли вивантажити близько третини відходів", - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

В ході огляду місця події в кожній з куп сміття були виявлені та вилучені фіскальні чеки з магазинів Львова. У товарно-транспортних накладних було вказано, що відходи везли зі Львова до Кривого Рога.



Фото: dp.npu.gov.ua

Викликана слідчо-оперативна група, співробітники Укртрансбезпеки та фахівці санепідемслужби задокументували порушення. Представники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та ветеринарії склали протоколи про порушення санітарних норм.



Фото: dp.npu.gov.ua

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із визначеною правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель). Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня у Покровську Донецької області затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.

Мера Львова Андрія Садового найближчим часом можуть відсторонити від посади.