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На Дніпропетровщині спіймали водіїв вантажівок, які розвантажували сміття зі Львова, - ФОТО

У кожній з куп сміття були виявлені та вилучені фіскальні чеки з магазинів Львова
У селищі Кринички, що на Дніпропетровщині, поліція затримала водіїв вантажівок, які без дозволу розвантажували на місцевому сміттєзвалищі побутові відходи зі Львова.
На Дніпропетровщині спіймали водіїв вантажівок, які розвантажували сміття зі Львова, - ФОТО Фото:ukrinform.ua

"18 березня до чергової частини Криничанського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на сміттєзвалищі в смт. Кринички невідомі автомобілі розвантажують побутове сміття. Прибувши на місце події, правоохоронці побачили, як два автомобілі "Сканія" з напівпричепом здійснюють вигрузку сміття, не маючи будь-яких супровідних документів. На момент приїзду поліцейських вони вже встигли вивантажити близько третини відходів", - повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області.

В ході огляду місця події в кожній з куп сміття були виявлені та вилучені фіскальні чеки з магазинів Львова. У товарно-транспортних накладних було вказано, що відходи везли зі Львова до Кривого Рога.


Фото: dp.npu.gov.ua

Викликана слідчо-оперативна група, співробітники Укртрансбезпеки та фахівці санепідемслужби задокументували порушення. Представники Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та ветеринарії склали протоколи про порушення санітарних норм.


Фото: dp.npu.gov.ua

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань із визначеною правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 239 Кримінального кодексу України (забруднення або псування земель). Наразі триває перевірка.

Нагадаємо, у ніч на 16 березня у Покровську Донецької області затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.

Мера Львова Андрія Садового найближчим часом можуть відсторонити від посади.

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20 03 2017 16:15
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