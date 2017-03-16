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На Донеччині затримали п'ять вантажівок зі львівським сміттям, - Аброськін

Начальник поліції Донецької області обурений тим, що сміття вивозять за 1200 км від Львова
У ніч на 16 березня у Покровську Донецької області затримали п'ять фур зі сміттям зі Львова.
На Донеччині затримали п В'ячеслав Аброськін. Фото: ГУ НП Донецької обл

"Сміттєві каравани" зі Львова дісталися й до Донеччини. Сьогодні вночі у Покровську затримали 5 фур зі "львівським сміттям". На місці працює слідчо-оперативна група", – повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook.

Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з мером Львова Андрієм Садовим, під час якої вони обговорили проблему вивезення сміття.

Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.

Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.

Нещодавно дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.

У свою чергу мер Львова Андрій Садовий вважає, що потрібно щонайменше п'ять комплексів із сортування, переробки та захоронення відходів, щоб навести порядок зі сміттям у місті і області.

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16 03 2017 10:15
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