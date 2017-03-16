На Донеччині затримали п'ять вантажівок зі львівським сміттям, - Аброськін
"Сміттєві каравани" зі Львова дісталися й до Донеччини. Сьогодні вночі у Покровську затримали 5 фур зі "львівським сміттям". На місці працює слідчо-оперативна група", – повідомив начальник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін у Facebook.
Нагадаємо, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков провів зустріч з мером Львова Андрієм Садовим, під час якої вони обговорили проблему вивезення сміття.
Як повідомляв iPress.ua, 27 січня Львову передали земельну ділянку у Яворівському районі площею 12 га для облаштування нового полігону для твердих побутових відходів та будівництва комплексу з переробки сміття.
Однак виявилося, що виділена Львову ділянка під сміттєпереробний завод не придатна для будівництва будь-яких об'єктів поводження з відходами.
Нещодавно дві державні китайські компанії готові представити проекти будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині.
У свою чергу мер Львова Андрій Садовий вважає, що потрібно щонайменше п'ять комплексів із сортування, переробки та захоронення відходів, щоб навести порядок зі сміттям у місті і області.
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