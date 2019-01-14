На Дніпропетровщині засудили жінку, яка вбивала безпритульних собак

На Дніпропетровщині 60-річну жінку засудили за жорстоке поводження з тваринами.

Їй спочатку оголосили вирок про 5 років в’язниці, але потім відпустили та дали 3 роки випробувального терміну, інформує прокуратура Дніпропетровщини.

За даними слідства, у серпні 2018 року жінка в селищі Девладове Софіївського району на очах у дітей та інших місцевих мешканців забила безпритульну собаку до смерті. Після цього жінка викинула собаку у сміттєву яму.

За кілька днів вона зробила те саме з іншою безпритульною собакою, побивши її лопатою.

Нагадємо, у Дніпропетровській області 25-річного жителя міста Вільногірськ засудили до 2 років обмеження волі за знущання з собаки. Його звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном в 1 рік.