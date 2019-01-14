CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Дніпропетровщині 60-річну жінку засудили за жорстоке поводження з тваринами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Дніпропетровщині засудили жінку, яка вбивала безпритульних собак
У суді обвинувачена повністю визнала провину
Фото: з вільних джерел
Їй спочатку оголосили вирок про 5 років в’язниці, але потім відпустили та дали 3 роки випробувального терміну, інформує прокуратура Дніпропетровщини.
За даними слідства, у серпні 2018 року жінка в селищі Девладове Софіївського району на очах у дітей та інших місцевих мешканців забила безпритульну собаку до смерті. Після цього жінка викинула собаку у сміттєву яму.
За кілька днів вона зробила те саме з іншою безпритульною собакою, побивши її лопатою.
Нагадємо, у Дніпропетровській області 25-річного жителя міста Вільногірськ засудили до 2 років обмеження волі за знущання з собаки. Його звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим терміном в 1 рік.
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14 01 2019 14:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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