На Донеччині в полі підірвався трактор: є постраждалі
Подія трапилася 17 липня близько 11-ї години. Наразі відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються, інформує сторінка поліції Донеччини у Facebook.
На місце виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції, кінологи, вибухотехніки, ДСНС та швидка допомога.
За попередніми розрахунками, розмінування територій у зоні провдення антитерористичної операції на Донбасі потребуватиме 10-15 років.
Як відомо, 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.
Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня. Водночас бойовики щодоби продовжують обстрілювати позиції сил АТО.
Нагадаємо, що 25 червня в Луганську підірвали авто з майором збройних сил Росії Куліковим.
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