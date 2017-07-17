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На Донеччині в полі підірвався трактор: є постраждалі

Повні обставини події з’ясовуються
У населеному пункті Гнутове Донецької області в полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався трактор.
На Донеччині в полі підірвався трактор: є постраждалі Фото: alittihad.ae

Подія трапилася 17 липня близько 11-ї години. Наразі відомо про двох постраждалих. Повні обставини з’ясовуються, інформує сторінка поліції Донеччини у Facebook.

На місце виїхала слідчо-оперативна група Кальміуського відділення поліції, кінологи, вибухотехніки, ДСНС та швидка допомога.

За попередніми розрахунками, розмінування територій у зоні провдення антитерористичної операції на Донбасі потребуватиме 10-15 років.

Як відомо, 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про необхідність дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня.

Було передбачено встановлення режиму повного припинення вогню вздовж всієї лінії зіткнення на період з 24 червня по 31 серпня. Водночас бойовики щодоби продовжують обстрілювати позиції сил АТО.

Нагадаємо, що 25 червня в Луганську підірвали авто з майором збройних сил Росії Куліковим.

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17 07 2017 14:20
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