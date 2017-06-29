На Харківщині підполковник поліції щомісяця вимагав хабар у підприємця

У Харківській області Служба безпеки України (СБУ) затримала підполковника поліції, який щомісячно вимагав хабар у місцевого підприємця.

Підполковник поліції вимагав 10 тис. грн у місцевого підприємця, який займався роздрібною торгівлею алкогольними напоями, повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

"У відповідь "перевертень у погонах" обіцяв не втручатися у господарську діяльність підприємця та не притягувати до відповідальності за порушення законів в сфері обігу алкогольної продукції", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали зловмисника після отримання хабара. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині на хабарі викрито помічника начальника одного з міськвідділів поліції.