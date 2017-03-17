На Херсонщині СБУ викрила чиновників на оформленні соціальних виплат псевдопереселенцям
"Правоохоронці встановили, що операцію організували чиновники управлінь праці і соціального захисту населення і державної міграційної служби трьох районних адміністрацій. Під час перевірки співробітники спецслужби задокументували, що виплати в цих районах отримують близько 600 громадян з тимчасово окупованих територій, які продовжують на них проживати", - повідомляє сайт СБУ.
За попередніми оцінками, за два роки псевдопереселенцям було незаконно нараховано понад 5 мільйонів гривень.
Відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 3 і 4 ст. 191 (розтрата майна) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що Служба безпеки у Запоріжжі викрила канал фінансування тероризму через виплати псевдопереселенцям.
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