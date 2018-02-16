На Хмельниччині мати за 15 тис грн здала в оренду свого 4-річного сина для жебракування
"Працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми спільно зі слідчими поліції в Хмельницькій області та колегами із СБУ, за процесуального керівництва прокуратури, затримали зловмисницю, яка намагалася віддати свого чотирирічного сина у довгострокову оренду для зайняття жебракуванням", - йдеться у повідомленні на сайті Нацполіції.
Жінку затримали безпосередньо в момент отримання нею коштів за хлопчика. За те, що віддала власну дитину в оренду, 32-річна жителька Білогірського району отримала 15 тисяч гривень.
"Зловмисниця має двох старших хлопчиків 7 та 12 років. Щодо них вона вже позбавлена батьківських прав. Крім того, жінка вже має судимості за крадіжки та інші злочини", - заявили в поліції.
"За 15 тисяч гривень горе-матір зобов’язалася передати свого 4-річного сина в довгострокову оренду для жебракування. Крім того, вона написала розписку, в якій підтвердила, що добровільно віддала дитину і жодних претензій не має та в поліцію заявляти не збирається", - повідомляють у поліції.
Жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Дитину передали соціальним службам. Життю і здоров’ю хлопчика нічого не загрожує. Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в Бердичеві мати залишила на два дні в холодній хаті трьох маленьких дітей. Старшому з них - всього вісім років, а молодшій дівчинці - три роки.
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