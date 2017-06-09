На Івано-Франківщині СБУ припинила контрабандні постачання наркотиків з Європи
Правоохоронці встановили, що четверо місцевих жителів замовляли в Європі нарковмісні пігулки, координували їх перевезення через кордон і реалізовували на території області.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Оперативники спецслужби затримали двох учасників групи під час контрабанди партії понад 6,5 тис. таблеток. За висновком експертів, вартість вилученого препарату на "чорному ринку" становить майже 1,2 млн гривень, - йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Одночасно в Івано-Франківську співробітники СБУ провели обшуки в учасників угруповання.
Вдома у організатора правоохоронці виявили 23 тис. євро і більше 2 кг марихуани.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
За місцем проживання одного з наркоділків вилучено 300 гр амфетаміну та близько 100 гр марихуани.
Нагадаємо, оперативники Західного регіонального управління Держприкордонслужби не дозволили перевезти в Україну 58 кг гашишу на кордоні з Польщею.
Раніше, Центральне слідче бюро поліції (CBŚP) знешкодило міжнародну банду, пов'язану з виготовленням та обігом наркотиків, а саме метамфетаміну. Злочинна група діяла на терені Польщі, України, Словаччини та Чехії.
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