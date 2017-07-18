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На кордоні з Угорщиною виникла стрілянина через контрабандистів

Двом невідомим вдалося втекти
На українсько-угорському кордоні сталася стрілянина під час затримання контрабандистів тютюнових виробів.
На кордоні з Угорщиною виникла стрілянина через контрабандистів Фото: dpsu.gov.ua

"Інформацію про підготовку до протиправної діяльності прикордонники отримали від місцевого жителя. Вже через декілька хвилин були організовані оперативно-розшукові заходи, в результаті яких виявлено три людини", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На законні вимоги прикордонників відділу Лужанка припинити правопорушення невідомі особи не відреагували, тому правоохоронцям довелося застосувати пристрій для відстрілу гумових куль і здійснити попереджувальні постріли вгору.

"В результаті однієї людини, який виявився громадянином Угорщини, прикордонники затримали і доставили до прикордонного підрозділу, ще двом невідомим вдалося втекти. Також неподалік затримання угорця було виявлено шість пакетів тютюнових виробів", - сказали в прес-службі.

Тривають заходи щодо пошуку двох людей і їх затримання.

Нагадаємо, що на КПП Ужгород-Вишнє Нємецьке словацькі митники конфіскували 62 кг контрабандного бурштину.

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18 07 2017 12:16
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