На кордоні з Угорщиною виникла стрілянина через контрабандистів

На українсько-угорському кордоні сталася стрілянина під час затримання контрабандистів тютюнових виробів.

"Інформацію про підготовку до протиправної діяльності прикордонники отримали від місцевого жителя. Вже через декілька хвилин були організовані оперативно-розшукові заходи, в результаті яких виявлено три людини", - повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

На законні вимоги прикордонників відділу Лужанка припинити правопорушення невідомі особи не відреагували, тому правоохоронцям довелося застосувати пристрій для відстрілу гумових куль і здійснити попереджувальні постріли вгору.

"В результаті однієї людини, який виявився громадянином Угорщини, прикордонники затримали і доставили до прикордонного підрозділу, ще двом невідомим вдалося втекти. Також неподалік затримання угорця було виявлено шість пакетів тютюнових виробів", - сказали в прес-службі.

Тривають заходи щодо пошуку двох людей і їх затримання.

Нагадаємо, що на КПП Ужгород-Вишнє Нємецьке словацькі митники конфіскували 62 кг контрабандного бурштину.