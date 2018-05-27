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На Луганщині від обстрілу загинули двоє співробітників "Альфи" СБУ

Ще один важко поранений
На Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє військовослужбовців спецпідрозділу СБУ "Альфа", ще один важко поранений.
На Луганщині від обстрілу загинули двоє співробітників "Альфи" СБУ Фото: unian.ua

"Служба безпеки України із сумом сповіщає про трагічну подію на Луганщині. Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО "А", ще один важко поранений", -  повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook в неділю.

Вона повідомила, що загинули підполковник Руслан Муляр та прапорщик Юрій Журавльов.

Зазначимо, минулої доби бойовики 28 разів порушили режим припинення вогню, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння - 1 український військовослужбовець загинув, ще 4 - поранені.

Також з 14-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України 25 травня зникли двоє військовослужбовців, наступного дня бойовики заявили про затримання українців.

 

 

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27 05 2018 12:44
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