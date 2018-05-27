На Луганщині від обстрілу загинули двоє співробітників "Альфи" СБУ

Ще один важко поранений

На Луганщині внаслідок артилерійського обстрілу загинули двоє військовослужбовців спецпідрозділу СБУ "Альфа", ще один важко поранений.

"Служба безпеки України із сумом сповіщає про трагічну подію на Луганщині. Під час виконання бойового завдання група співробітників СБУ, залучених до Операції об’єднаних сил, потрапила під артилерійський обстріл. Загинули двоє військовослужбовців ЦСО "А", ще один важко поранений", - повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська у Facebook в неділю.

Вона повідомила, що загинули підполковник Руслан Муляр та прапорщик Юрій Журавльов.