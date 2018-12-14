На одного з лідерів німецьких ультраправих завели справу за пост із фото вбитої жінки
Рішення відкриває шлях для прокурорів розслідувати дії Гeкке, якого звинувачують в експлуатації фото загиблої у червні 28-річної Софії Леше у власних політичних цілях. Прокурори Хемніца заявили, що подали до парламенту запит на попереднє розслідування, інформує "Європейська правда"
Батьки Леше подали скаргу проти Гeкке наприкінці вересня через фотографії їхньої дочки, які він опублікував на своїй сторінці у Facebook без їхньої згоди.
Відповідно до законодавства Німеччини, потрібна згода особи на публікацію її фотографій. Якщо особа померла, їх близькі родичі повинні дати дозвіл.
Зображення Леше було серед кількох, що використовувалися на антиіммігрантському протесті в місті Хемніці. Марш відбувся після вбивства 35-річного Даніеля Х., через що сирієць зараз перебуває під вартою, а іракський підозрюваний ще перебуває на волі. Інший іракський чоловік, якого затримали після вбивства, згодом був звільнений без висунення звинувачень.
Знімки жертв роздрукували у великому форматі та пронесли вулицями. Фотографії з демонстрації з'явилися на сторінці Гeкке у Facebook.
Протести правих радикалів і лівих активістів у Хемніці вилились у сутички з поліцією та напади на мігрантів.
Нагадаємо, німецький парламент схвалив закон, за яким органи реєстрації актів цивільного стану невдовзі зможуть офіційно фіксувати третю стать у свідоцтвах про народження.
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