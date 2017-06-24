На проект "Стіна" додатково виділять 300 мільйонів гривень, – Аваков

У 2017 році на облаштування кордону вже виділили 200 млн грн з бюджету

На проект "Стіна" додатково виділять 300 мільйонів гривень. Після Харківської області розпочнеться облаштування українсько-російського кордону в Луганській і Сумській областях.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков під час відкриття нового відділу прикордонної служби "Тополі" Харківського прикордонного загону.



Фото: mvs.gov.ua

Він наголосив, що облаштування кордону відбувається відповідно до програми "Європейський вал", яка була затверджена ще в 2014 році. Цього року на облаштування кордону виділили 200 млн грн з бюджету.

"Додатково передбачається ще 300 мільйонів, виділених проектом коригування бюджету, який затвердив парламент. Це дозволить забезпечити всю харківську ділянку кордону інтелектуальними вишками, сейсмічним кабелем, інженерним облаштування так, щоб жоден метр не залишився без контролю прикордонників", – зазначив Аваков.



Фото: mvs.gov.ua

Аваков заявив, що вздовж всієї ділянки встановлені відеокамери, що підвищує швидкість реагування прикордонників на загрози.



Фото: mvs.gov.ua

Наостанок міністр звернув увагу на проблему прикордонного землекористування і запевнив, що Міністерство внутрішніх справ розробляє низку законодавчих актів для врегулювання цього питання.

Нагадаємо, проект "Стіна", або Європейський вал був презентований Арсенієм Яценюком на засіданні Кабінету Міністрів України 3 вересня 2014 року. Тоді було запропоновано впродовж шести місяців облаштувати оборонні споруди, системи спостереження, рокади на всій довжині кордону.

Минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".