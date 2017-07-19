На службу в російську армію призвали 400 севастопольців

Десятьох з них направили в частини, що знаходяться за межами Криму

У Севастополі для проходження служби в російській армії призвали 400 осіб.

"Ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я новобранців з Севастополя – одна з найвищих в Південному військовому окрузі", – повідомили в прес-службі Міноборони Росії, пише "Крим.Реалії".

У відомстві поінформували, що понад половини севастопольських призовників будуть відбувати службу в частинах і з'єднаннях ВМФ Росії.

Варто зазначити, Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) вважає, що Кремль порушує міжнародні норми, закликаючи жителів анексованого Криму на військову службу в збройні сили Росії. Про це йдеться в опублікованій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, присвяченый ситуації з правами людини в країні.

Нагадаємо, у квітні проти кримчанина, який відмовився проходити військову службу в російській армії, порушили кримінальну справу.

У 2017 році в армію піде 4,8 тис. молодих кримчан, що на тисячу осіб більше порівняно з минулим роком.

Зазначимо, призовників з Криму відправлять на службу в армію в усі регіони Росії.