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На службу в російську армію призвали 400 севастопольців

Десятьох з них направили в частини, що знаходяться за межами Криму
У Севастополі для проходження служби в російській армії призвали 400 осіб.
На службу в російську армію призвали 400 севастопольців Фото: tyachivnews.in.ua

"Ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я новобранців з Севастополя – одна з найвищих в Південному військовому окрузі", – повідомили в прес-службі Міноборони Росії, пише "Крим.Реалії".

У відомстві поінформували, що понад половини севастопольських призовників будуть відбувати службу в частинах і з'єднаннях ВМФ Росії.

Варто зазначити, Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) вважає, що Кремль порушує міжнародні норми, закликаючи жителів анексованого Криму на військову службу в збройні сили Росії. Про це йдеться в опублікованій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, присвяченый ситуації з правами людини в країні.

Нагадаємо, у квітні проти кримчанина, який відмовився проходити військову службу в російській армії, порушили кримінальну справу.

У 2017 році в армію піде 4,8 тис. молодих кримчан, що на тисячу осіб більше порівняно з минулим роком.

Зазначимо, призовників з Криму відправлять на службу в армію в усі регіони Росії.

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19 07 2017 09:10
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