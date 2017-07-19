На службу в російську армію призвали 400 севастопольців
"Ступінь придатності до військової служби за станом здоров'я новобранців з Севастополя – одна з найвищих в Південному військовому окрузі", – повідомили в прес-службі Міноборони Росії, пише "Крим.Реалії".
У відомстві поінформували, що понад половини севастопольських призовників будуть відбувати службу в частинах і з'єднаннях ВМФ Росії.
Варто зазначити, Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) вважає, що Кремль порушує міжнародні норми, закликаючи жителів анексованого Криму на військову службу в збройні сили Росії. Про це йдеться в опублікованій доповіді Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, присвяченый ситуації з правами людини в країні.
Нагадаємо, у квітні проти кримчанина, який відмовився проходити військову службу в російській армії, порушили кримінальну справу.
У 2017 році в армію піде 4,8 тис. молодих кримчан, що на тисячу осіб більше порівняно з минулим роком.
Зазначимо, призовників з Криму відправлять на службу в армію в усі регіони Росії.
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