На жителя Криму, який відмовився служити в армії РФ завели кримінальну справу
"Щодо одного громадянина порушено кримінальну справу, інші вважаються непоінформованими, тому що на період проведення призову вони перебували за межами Криму", - завив самоназваний військовий комісар Криму Анатолій Малолєтко, інформують "РИА Новости".
Всього, до лав "ухильників" Малолєтко зарахував 200 людей, зазначивши, що багато хто користується наявністю двох паспортів, їдучи на материкову Україну на час призову.
Нагадаємо, у 2017 році в армію піде 4,8 тис. молодих кримчан, що на тисячу осіб більше порівняно з минулим роком.
Зазначимо, призовників з Криму відправлять на службу в армію в усі регіони Росії.
Додамо, резолюція, ухвалена третім комітетом ООН щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму забороняє Росії приймати мешканців півострова до лав збройних сил.
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