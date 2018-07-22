На Закарпатті затримали марокканця, який намагався нелегально потрапити в ЄС
"Документів при собі порушник не мав, проте назвався громадянином Марокко. Прикордонники з’ясували, що в автобус іноземець потрапив крадькома, коли той зупинявся перед проходженням контролю", - повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
Чоловік планував незаконно перетнути кордон та, ховаючись за різними будівлями, пробирався за межі пункту пропуску.
Також встановлено, що іноземця днями вже затримували за порушення правил перебування на території України та порушення прикордонного режиму.
Чоловіка доставили до прикордонного підрозділу для встановлення особи, обставин та проведення перевірки. Його чекає покарання за спробу незаконного перетинання державного кордону України.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали 13 нелегальних мігрантів з В'єтнаму, які готувалися до незаконного перетину кордону з Євросоюзом.
Додамо, Україна незабаром може зіткнутися з проблемою різкого збільшення кількості незаконних мігрантів.
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