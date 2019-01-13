На Житомирщині прихильники Православної церкви України не пустили до церкви священиків УПЦ МП

Раніше громада села на загальних зборах 11 січня одноголосно вирішила долучитися до Православної церкви України.

У селі Ворсівка Житомирської області прихильники Православної церкви України не пустили до церкви священиків Української православної церкви Московського патріархату.

Протестувальники пояснюють недопуск священнослужителів тим, що раніше громада села на загальних зборах 11 січня одноголосно вирішила долучитися до Православної церкви України. Також прихильники ПЦУ заявили про побоювання, що церковники можуть викрасти із храму коштовності й майно громади, повідомляє "Радіо Свобода".

Зі свого боку священики заявляють, що люди, які прийшли, не є релігійною громадою і не мають права висловлювати таку думку.

Нагадаємо, що у селі Красноволя Маневицького району Волині громада, яка перейшла до Православної церкви України, не пустила до Свято-Михайлівського храму єпископа УПЦ МП Нафанаїла та інших священиків, які підпорядковуються Московському патріархату.