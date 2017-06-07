НАБУ прийшло з обшуками в головний офіс "ПриватБанку"
"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють слідчі дії в головному офісі ПАТ КБ "ПриватБанк" (м.Дніпро)", - інформує прес-служба НАБУ.
В НАБУ уточнили, що ці дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів "ПриватБанку" в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК України), внаслідок чого держава понесла збитки в розмірі докапіталізації Банку в сумі 116,8 млрд. грн.
Як відомо, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування і відкрила кримінальні справи за доведення "ПриватБанку" до банкрутства.
Нагадаємо, що глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва заявила, що у "ПриватБанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.
Раніше Валерія Гонтарєва заявляла, що колишнім власникам націоналізованого "ПриватБанку" можуть загрожувати кримінальні розслідування, якщо узгоджений з Міжнародним валютним фондом незалежний аудит покаже, що вони свідомо довели банк до банкрутства.
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