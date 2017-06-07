НАБУ прийшло з обшуками в головний офіс "ПриватБанку"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) проводить обшуки в головному офісі "ПриватБанку" в місті Дніпро.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснюють слідчі дії в головному офісі ПАТ КБ "ПриватБанк" (м.Дніпро)", - інформує прес-служба НАБУ.

В НАБУ уточнили, що ці дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем службовими особами Нацбанку, а також розтрати коштів "ПриватБанку" в особливо великому розмірі, вчиненої менеджментом та власниками істотної участі вказаної банківської установи (ч.2 ст.364, ч.5 ст.191КК України), внаслідок чого держава понесла збитки в розмірі докапіталізації Банку в сумі 116,8 млрд. грн.

Як відомо, Генеральна прокуратура України розпочала розслідування і відкрила кримінальні справи за доведення "ПриватБанку" до банкрутства.

Нагадаємо, що глава Національного банку України (НБУ) Валерія Гонтарєва заявила, що у "ПриватБанку" перед націоналізацією провели шахрайські операції на понад 16 млрд грн.