НАБУ проводить обшуки в Нацкомісії з енергетики і компуслуг у справі Роттердам +

Співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг у справі, пов'язаній із затвердженням так званої формули Роттердам +.

"У НКРЕКУ йде обшук. Жорсткий. На вході вибили двері", - повідомляє "Економічна правда" з посиланням на інформоване джерело.

У зв'язку з обшуком, комісія відмінила заплановане на сьогодні засідання і повідомила про це на сайті.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує дії членів Національної комісії регулювання енергетики, які затвердили формулу визначення гуртової ціни електроенергії, відому як Роттердам+.

Раніше Європейська Комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення формулою "Роттердам +".