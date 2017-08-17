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НАБУ проводить обшуки в Нацкомісії з енергетики і компуслуг у справі Роттердам +

НАБУ обшукує НКРЕКУ
Співробітники НАБУ прийшли з обшуком в будівлю Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг у справі, пов'язаній із затвердженням так званої формули Роттердам +.
НАБУ проводить обшуки в Нацкомісії з енергетики і компуслуг у справі Роттердам + Фото: kievsmi.net

"У НКРЕКУ йде обшук. Жорсткий. На вході вибили двері", - повідомляє "Економічна правдаз посиланням на інформоване джерело.

У зв'язку з обшуком, комісія відмінила заплановане на сьогодні засідання і повідомила про це на сайті.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує дії членів Національної комісії регулювання енергетики, які затвердили формулу визначення гуртової ціни електроенергії, відому як Роттердам+.

Раніше Європейська Комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення формулою "Роттердам +".

Зазначимо, 8 серпня Солом’янський райсуд Києва відхилив клопотання НАБУ у справі "Роттердам+". Детективи просили суд допустити їх до банківських документів "Центренрего" і "Дніпроенерго", аби перевірити обґрунтованість затвердження формули.
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17 08 2017 14:14
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