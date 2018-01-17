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НАБУ розкрила схему розкрадання газу на ТЕЦ братів Дубневичів

Підприємства отримали 300 млн кубометрів газу за пільговою ціною
Детективи Національного антикорупційного бюро 16 січня затримали чотирьох співробітників компаній "Енергія - Новий Розділ", "Енергія - Новояворівськ" та "Енергія" (кінцеві бенефіціари - брати Дубневичі) за підозрою в розкраданні 300 млн куб м газу.
НАБУ розкрила схему розкрадання газу на ТЕЦ братів Дубневичів Фото: Апостроф / Олег Федонюк

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, кваліфікованого за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу. Вони затримані під час проведення слідчих дій (обшуків) в офісних та житлових приміщеннях зазначених комерційних підприємств, вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Про це йдеться на сайті НАБУ.

За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської і Новороздільської ТЕЦ протягом 2013-2015 років уклали ряд угод про закупівлю у "Нафтогазу" природного газу для виробництва теплової енергії населенню.

З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових. Однак, як встановили детективи НАБУ, більш 300 млн куб. м "пільгового" газу, Новояворівська та Новороздільський ТЕЦ отримали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення.

Цей газ вони пустили на виробництво електрики, яке в подальшому реалізували держпідприємству "Енергоринок" - її поставили за тарифом, визначеним виходячи з собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

В результаті цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Таким чином, на думку детективів бюро, ТЕЦ отримали надприбутки, зіставні з розміром збитку, заподіяного НАК "Нафтогаз України" в результаті цієї "схеми".

Розслідування фактів детективи бюро почали в грудні 2016 року.

Нагадаємо, що раніше детективи НАБУ отримали дозвіл суду на вилучення документів, що знаходяться у володінні НКРЕКП, у справі про маніпуляції з обсягами пільгового газу на Новояворівській ТЕЦ.

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Протягом 2013-2015 років фірми Дубневичів завдали "Нафтогазу" збитків на суму - 1,43 млрд грн.

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