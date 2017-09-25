"Нафтогаз" з 1 жовтня збільшить ціни на газ для промспоживачів

Національна акціонерна компанія Нафтогаз України з 1 жовтня збільшить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 3,1% - до 8,164 тис. грн/1 тис.куб. (з ПДВ).

Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ по передоплаті в розмірі понад 50 тис. куб. в місяць, за умови відсутності боргів перед компанією. Про це повідомили в прес-службі компанії.

Для інших покупців ціна наступного місяця зросте також на 3,1% (на 267,6 грн) - до 9,16 тис. грн/1 тис. куб (з ПДВ).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України не підтримує підвищення тарифів на газ для населення і теплокомуненерго на новий опалювальний сезон.

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікувало підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тис. Кубометрів, до 5 873 гривень за 1 тис. кубометрів без податку на додану вартість з жовтня.

Таке рішення у компанії обумовлюють тим, що це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, однак причин підвищення не пояснили.