"Нафтогаз" з 1 жовтня збільшить ціни на газ для промспоживачів
Зазначена ціна актуальна для споживачів, які закуповують газ по передоплаті в розмірі понад 50 тис. куб. в місяць, за умови відсутності боргів перед компанією. Про це повідомили в прес-службі компанії.
Для інших покупців ціна наступного місяця зросте також на 3,1% (на 267,6 грн) - до 9,16 тис. грн/1 тис. куб (з ПДВ).
Нагадаємо, Кабінет міністрів України не підтримує підвищення тарифів на газ для населення і теплокомуненерго на новий опалювальний сезон.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікувало підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тис. Кубометрів, до 5 873 гривень за 1 тис. кубометрів без податку на додану вартість з жовтня.
Таке рішення у компанії обумовлюють тим, що це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, однак причин підвищення не пояснили.
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