Причин для підвищення ціни на газ немає, - Гройсман

Кабінет міністрів України не підтримує підвищення тарифів на газ для населення і теплокомуненерго на новий опалювальний сезон.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час селекторної наради з питань підготовки до осінньо-зимового періоду 2017/2018 року, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"Уряд не підтримує будь-яких підвищень ціни на газ в країні на новий опалювальний сезон", - сказав прем'єр.

Гройсман підкреслив, що об'єктивних підстав для підвищення цін немає.

Нагадаємо, Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" очікує підвищення ціни на газ для населення на 18,84% або на 931 гривню за 1 тис. Кубометрів, до 5 873 гривень за 1 тис. кубометрів без податку на додану вартість з жовтня.

Таке рішення у компанії мотивують тим, що це передбачено фінансовим планом НАКу на 2017 рік, однак причин підвищення не пояснили.

Однак, Кабінет міністрів не погодив підвищення тарифів на газ, яке було закладено у фінплані "Нафтогазу". Однак ухвалили під час засідання уряду з суттєвою поправкою.