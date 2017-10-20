Намір Угорщини блокувати членство України в ЄС залишається в силі, - посол

Дипломат уточнив, що не отримував інформації про зміну офіційної позиції Будапешта з цього питання

Угорщина продовжить блокувати подальшу інтеграцію України в Євросоюз через статтю про мову навчання нацменшин в українському законі "Про освіту".

"Попередня заява залишається в силі", - заявив посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень, відповідаючи на запитання про те, чи змінила його країна свою позицію після переговорів міністра людських ресурсів Угорщини з українськими міністрами освіти та закордонних справ 19 жовтня, пише "Інтерфакс-Україна".

Кешкень уточнив, що не отримував інформації про зміну офіційної позиції Будапешта з цього питання. При цьому він вважає, що для країн важливо продовжувати діалог.

Кешкень висловив переконання, що до початку наступного навчального року, коли норма закону про мову навчання повинна практично застосовуватися, сторони знайдуть модель, яка буде всіх влаштовувати.

Зазначимо, вчора Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".

Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою.