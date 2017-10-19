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Україна і Угорщина домовились спільно імплементувати освітній закон

Таке рішення погодили міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балога
Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".
Україна і Угорщина домовились спільно імплементувати освітній закон Фото: uazmi.org

Про це розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в ході спільного брифінгу з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич та міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балога в четвер у Києві.

"Головна ідея в тому, що ми будемо разом працювати, спільно, на підставі нашої домовленості, працювати над механізмом імплементації цього закону, і ми, звичайно, до кінця перехідного періоду повинні досягти спільної домовленості", - заявив Клімкін, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним повторив раніше озвучену позицію Будапешта про блокування подальшого зближення України з Євросоюзом на знак протесту проти української реформи освіти.

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою

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19 10 2017 15:45
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