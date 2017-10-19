Україна і Угорщина домовились спільно імплементувати освітній закон

Таке рішення погодили міністр освіти і науки України Лілія Гриневич та міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балога

Україна домовилася із Угорщиною про спільну роботу над механізмом імплементації закону "Про освіту".

Про це розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін в ході спільного брифінгу з міністром освіти і науки України Лілією Гриневич та міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балога в четвер у Києві.

"Головна ідея в тому, що ми будемо разом працювати, спільно, на підставі нашої домовленості, працювати над механізмом імплементації цього закону, і ми, звичайно, до кінця перехідного періоду повинні досягти спільної домовленості", - заявив Клімкін, пише "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

Окрім того, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі зі своїм українським колегою Павлом Клімкіним повторив раніше озвучену позицію Будапешта про блокування подальшого зближення України з Євросоюзом на знак протесту проти української реформи освіти.

5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою