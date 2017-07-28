Нардеп Поляков пояснив, чому він не має носити електронний браслет

21 липня Солом'янський районний суд Києва обрав народному депутатові України від фракції "Народний фронт" Максиму Полякову запобіжний захід у вигляді застави на суму 304 тисячі гривень

Згідно з ухвалою, Поляков також зобов'язаний носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва й Умані без дозволу слідчого, прокурора або суду, здати закордонні паспорти, повідомляє vycherpno.ck.ua.

Водночас, напередодні з Головного управління нацполіції в Черкаській області Поляков вийшов без електронного браслета.

Ось як нардеп прокоментував цю ситуацію, пише "Еспресо ТВ":

"Сьогодні я вперше офіційно отримав повістку, де йшлося про те, що я мав з'явитися до поліції для виконання певних процесуальних дій. До цього НАБУ розповсюджувало неправдиву інформацію, що начебто вони мене запрошували і я кудись не приїхав. Насправді документально за три тижні мене вперше запросили лише сьогодні. І я, як законослухняний громадянин, приїхав сьогодні у необхідний час до Головного управління поліції в Черкаській області, прийшов у кабінет, де мали відбуватись процесуальні дії, і зачитав свою апеляційну скаргу. Не дивлячись на це, працівники НАБУ хотіли перешкоджати виконанню моїх депутатських повноважень. Після цього я викликав поліцію на місце намагання вчинити злочин.

Перешкоджати депутатським повноваженням і обмежувати пересування депутата по території України має право тільки Конситуція України і Закон України. А будь-яке рішення будь-яких судів при цьому не має жодної законної сили. Ми з моїм адвокатом подали вчора апеляційну скаргу. Навіть сам пункт щодо носіння браслета та перешкоджання мені пересуватися по території України та за її межами є злочином. Вчора Генпрокуратура вже порушила кримінальну справу щодо працівників НАБУ за намагання перешкодити моїй депутатській діяльності.

Жодним чином браслет чи перешкоджання моєму пересуванню не має відношення до рослідування кримінальної справи. Вона розслідується вже майже місяць і не відбувається жодних слідчих дій чи допитів. Говорили, що недотрканність заважає мене допитувати. Чому тоді майже місяць мене не допитували? І протягом трьох тижнів є намагання перешкоджати виконувати мої обов'язки. Так само й сьогодні — двоє осіб, які не представилися, але начебто є працівниками НАБУ, намагалися вчинити злочин, намагаючись не дати мені зустрітися з виборцями. Поліція зараз їх допитує. Я написав заяву і вона протягом доби має бути зареєстрована.

Протягом усіх трьох тижнів, з того часу як і з мене зняли депутатську недоторканність, я виконую абсолютно всі вимоги, які є щодо мене як до підзрюваного: я вніс заставу, не спілкуюся з тими, з ким заборонив спілкуватися суд, з'являюся по першому виклику на всі процесуальні дії. Тому будь-яких підстав говорити про те, що я щось не виконую, не існує. НАБУ просто хоче зробити шоу, бо ж ніяких доказів проти мене не існує. Головний доказ — стенограму моєї зустрічі з агентом К. у ресторані "Феліні" - я сам опублікував у "Фейсбуці".

По-їхньому я вимагав хабар, хоча насправді все було навпаки. До цього текст стенограми ніхто ніде не показав. А я її не ховав. Там чітко видно, що я говорю.

Щодо того, що я мав вдягти електронний браслет. Є рішення Конституційного суду, де мені це чітко заборонено. Якщо я не виконуватиму свої депутатські повноваження, проти мене буде порушена інша кримінальна справа. Який суд має більшу силу — Конституційний чи Солом'янський? По закону я не маю права і можливості це зробити, і вони це чудово знали. Тому що є відповідна стаття в Конституції, і трактувати її по-іншому не можна.

Не дивлячись на це, я прибув до поліції. Зрозумівши, що намагаються вчинити злочин, я викликав поліцію, складено протокол допиту і зараз відбувається допит працівників НАБУ.

Звісно, моя справа має бути розслідувана, але вона не може бути розслідувана, бо немає фактів. Бо навіть представлені ними телефонні розмови є нарізкою. НАБУ просто працює з піарниками".

У п'ятницю, 21 липня, Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Полякова.

Слідство вбачає в діях Полякова ознаки хабарництва на суму 7500 доларів в обмін на просування законопроекту про умови видобутку бурштину в інтересах компанії "Фуджейра" з ОАЕ. Депутату може загрожувати до 12 років в'язниці.

Згодом Поляков вніс призначену судом заставу у 304 тисячі гривень.