Народні обранці Буковини закликали державу стати на захист традиційної сім'ї

Депутати висловили занепокоєння з приводу невизначеності державної стратегії розвитку та підтримки сім’ї, яка повинна базуватися на традиційних для України християнських цінностях та розумінні сім’ї як законного союзу чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей.

Депутати Чернівецької обласної ради на пленарному засіданні 22-ї позачергової сесії підтримали ініційоване депутатом Валерієм Грижуком звернення до Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України щодо захисту інституції сім’ї в Україні, повідомляє прес-служба обласної ради.

Обранці висловили занепокоєння з приводу невизначеності державної стратегії розвитку та підтримки сім’ї, яка повинна базуватися на традиційних для України християнських цінностях та розумінні сім’ї як законного союзу чоловіка та жінки, які народжують і виховують дітей.

З метою захисту і розвитку сім’ї депутати попросили зупинити процес внесення змін до Конституції України та інших нормативно-правових актів в частині викривлення дефініцій сім’ї, шлюбу, материнства та дитинства, заборонити пропаганду різних видів девіантної статевої поведінки.

Нагадаємо, що Івано-Франківська міська рада ухвалила звернення до керівництва України з вимогою законодавчо заборонити пропаганду гомосексуалізму та захистити традиційну сім'ю.

Також, у Міністерстві закордонних справ заявили, що Україна виступає проти будь-яких проявів дискримінації.