NASA показало полярні сяйва на Юпітері, - ВІДЕО

Сяйва Юпітера вперше були виявлені за допомогою зонда Voyager 1 в 1979 році

Фахівці NASA створили з фотографій телескопів відео незвичайних сяйв на найбільшій планеті Сонячної системи.

Відео доводить, що сяйва на північному і південному полюсі Юпітера не синхронізовані, пише Space.com.

Такі висновки астрономам допомогли зробити космічні обсерваторії XMM-Newton і Chandra в 2007 і 2016 роках. Саме за допомогою даного устаткування вдалося скласти карту рентгенівських випромінювань планети. На підставі цих даних учені ідентифікували плями активності на полюсах. Кожна така "гаряча точка" може охоплювати площу, рівну приблизно половині поверхні Землі.

Пульсація сяйва на південному полюсі Юпітера відбувається з частотою в 11 хвилин, на протилежному боці це явище характеризується нестабільністю і частота пульсації може змінюватися.

"Щоб зрозуміти, чому так відбувається, в майбутньому вчені планують об'єднати дані з обсерваторій Chandra, XMM-Newton і космічного апарату Juno, який в даний час знаходиться на орбіті Юпітера. Вони сподіваються виявити джерело на п'ятій планеті від нашого Сонця", - наголошується в ролику.

Сяйва Юпітера вперше були виявлені за допомогою зонда Voyager 1 в 1979 році. Навіть після майже 40 років спостережень, вчені до цих пір не можуть в повній мірі зрозуміти, як утворюються ці сяйва. Але космічні спостереження дозволили вченим дослідити це питання - і отримати приголомшливий вид в процесі роботи.

Нагадаємо, NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.