NASA представило ядерний реактор для місії на Марс

Представники NASA запланували в найближчі місяці провести випробування ядерного реактора, який призначений для забезпечення енергією марсіанських місій.

Новий проект отримав назву Kilopower. Перші тести повинні пройти в листопаді і на початку 2018 року, відзначається на офіційному сайті NASA.

"Програма випробувань Kilopower дасть нам впевненість в тому, що ця технологія готова для розвитку космічних польотів. Ми будемо перевіряти аналітичні моделі по шляху для того, щоб зрозуміти, наскільки добре працює обладнання", - пояснює Лі Мейсон, головний технолог STMD з питань енергетики та зберігання енергії.

Новий тип пристрою для отримання енергії складається з ядерного реактора, двигуна Стірлінга і генератора змінного струму. Перший виділяє тепло, другий перетворює його на механічну енергію, а третій перетворює енергію руху в електричну.

"Простір ядерного реактора може служити джерелом енергії високої щільності з можливістю працювати незалежно від сонячної енергії. Такий реактор може працювати в дуже жорстких умовах, таких як поверхня Марса", - зазначає Патрік МакКлюр, керівник проекту Kilopower в Національній лабораторії в Лос-Аламосі.

Планується, що нова реакторна установка забезпечить безперебійну подачу електроенергії під час пілотованого польоту на Марс. Технологія дозволяє безперервно виробляти від однієї установки до десяти кіловат електроенергії протягом десяти років.

"Використовувана нами реакторна технологія може бути застосована до кількох місій NASA. Ми вважаємо, що даний продукт чекає велике майбутнє", - прокоментував ситуацію один з розробників Kilopower.

Нагадаємо, NASA має намір у 2022 році відправити дослідницький зонд до астероїда 16 Psyche, вартість коштовних металів у якому перевищує вартість світової економіки.