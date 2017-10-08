Насіров не повертався на роботу, - ДФС

Відсторонений від посади голови ДФС Роман Насіров приходив у кабінет за особистими речами і не повертався на посаду.

"Насіров дійсно приходив у кабінет у п'ятницю 4 серпня, але лише для того, щоб забрати особисті речі", - заявило джерело "Української правди".

Водночас, як повідомила речник ДФС Наталія Непряхіна, Насіров не повертався на роботу і не має жодного впливу на ДФС.

"Роман Насіров відсторонений від виконання повноважень за посадою голови Державної фіскальної служби України розпорядженням Кабінету міністрів ще у березні 2017 року. Це рішення не було скасовано", - зазначила вона.

"Він не вийшов на роботу, не читає документів, не дає розпоряджень, впливає на роботу установи", - зазначила вона.

Непряхіна наголосила, що станом на 9 серпня 2017 року виконуючим обов'язки голови ДФС є Мирослав Продан. Він виконує обов'язки з 3.03.2017 року.

Раніше ЗМІ повідомили, що Насіров вже тиждень як повернувся на роботу, однак поки не підписує документи.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Роману Насірову оголошено остаточну підозру.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.