Насірову залишилося вивчити ще 110 томів справи

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проти усуненого голови Державної фіскальної служби Романа Насірова було завершено ще наприкінці липня 2017 року, але майже за два місяці він вивчив тільки 130 томів справи.

Залишилося ще 110 томів, лише тоді справа буде скерована до суду, розповів 21 вересня в ефірі 1+1 керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький

Антикорупційний прокурор зазначив, що САП хоче звернутися до суду з проханням про обмеження термінів для ознайомлення справи.

Нагадаємо, що Насірову інкримінують зловживання владою і службовим становищем (ст. 364 КК України), а також службове підроблення (ст.366 КК), скоєне при ухваленні рішень про розстрочення податкових зобов'язань і боргу, а також під час інформування Міністерства фінансів про відсутність розстрочок, що виходять за межі одного бюджетного року.

Розстрочки надавалися ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест", пов'язаних з нардепом Олександром Онищенком.

Нагадаємо, наприкінці минулого місяця директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що Роману Насірову оголошено остаточну підозру.

Як відомо, детективи НАБУ та прокурори САП ініціювали клопотання про стягнення застави в розмірі 100 млн грн, яку вніс відсторонений голова ДФС Роман Насіров, у дохід держави.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.