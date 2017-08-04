"Національний корпус" заблокував Російський центр науки і культури у Києві

Члени "Національного корпусу" заблокували вхід до Російського центру науки і культури у Києві і зірвали акцію написання "Тотального диктанту" з російської мови.

"Центр ворожої культури в Україні, таке собі "Представительство россотрудничества" ініціювало з'їзд, на якому вранці 8 квітня російські общини мали писати "тотальний диктант". А от до самого написання були залучені представники "бананових республік ЛДНР", після чого їх мали також визнати "культурними". Активісти Національного Корпусу Київ прийшли під будівлю на вулиці Борисоглібській, де їх вже чекали правоохоронці, аби зірвати даний захід, що і вийшло успішно!", - йдеться у заяві Нацкорпусу у Facebook.

У відомстві зазначили, що "на "диктант" приїхали російські посли - чоловіки і дами бальзаківського віку з явним російським говором".

"Завдяки блокуванню ворожої установи диктанту не відбулося", - повідомили в Нацкорпусі.

За інформацією прес-служби представництва центру науки і культури, біля будівлі розташувалося 40-50 чоловік - на територію центру їх не пустила охорона. Активісти накинули ланцюг на ворота і заблокували прохід сміттєвими баками. Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За інформацією поліції, ніхто під час такої акції затриманий не був.

Нагадаємо, "Національний корпус" заявляє, що планує "фізично зупинити" діяльність російських банків на території України.