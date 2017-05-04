НАЗК назвало збій в роботі реєстру причиною несвоєчасного подання декларацій

Кінцевий термін подачі декларацій спливав 1 квітня, однак кілька днів до цього реєстр працював зі значними перебоями

Національне агентство з питань запобігання корупції визнало збій в роботі реєстру поважною причиною несвоєчасне подання декларації чиновниками.

"Відповідно до документа, НАЗК визнає поважною причиною несвоєчасного подання декларації неналежне функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - сказано у повідомленні НАЗК.

При цьому період неналежного функціонування реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи, тобто Державного підприємства "Українські спеціальні системи".

Отже, при здійсненні контролю щодо своєчасності подання декларацій та/або вирішенні питання щодо необхідності складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи НАЗК врахують факт неналежного функціонування реєстру.

Як відомо, кінцевий термін подачі декларацій спливав 1 квітня, однак кілька днів до цього реєстр працював зі значними перебоями.

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.

В зв'язку з цим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Після словесного конфлікту Гройсман порадив Корчак подати у відставку.

Згодом, Корчак звернулася до правоохоронців, заявивши, що вбачає у діях посадовців Держслужби спецзв’язку, а також ДП "УСС" ознаки службових злочинів.