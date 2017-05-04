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НАЗК назвало збій в роботі реєстру причиною несвоєчасного подання декларацій

Кінцевий термін подачі декларацій спливав 1 квітня, однак кілька днів до цього реєстр працював зі значними перебоями
Національне агентство з питань запобігання корупції визнало збій в роботі реєстру поважною причиною несвоєчасне подання декларації чиновниками.
НАЗК назвало збій в роботі реєстру причиною несвоєчасного подання декларацій Фото:novynarnia.com

"Відповідно до документа, НАЗК визнає поважною причиною несвоєчасного подання декларації неналежне функціонування Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - сказано у повідомленні НАЗК.

При цьому період неналежного функціонування реєстру визначатиметься на підставі інформації адміністратора системи, тобто Державного підприємства "Українські спеціальні системи".

Отже, при здійсненні контролю щодо своєчасності подання декларацій та/або вирішенні питання щодо необхідності складання протоколу про адміністративне правопорушення уповноважені особи НАЗК врахують факт неналежного функціонування реєстру.

Як відомо, кінцевий термін подачі декларацій спливав 1 квітня, однак кілька днів до цього реєстр працював зі значними перебоями. 

Нагадаємо, що Єдиний державний реєстр електронних декларацій припинив роботу. Система не справляється з величезним навантаженням у зв'язку з наближенням дедлайну для подачі декларацій, що настає 1 травня.

В зв'язку з цим, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман та голова Національного агентства з протидії корупції Наталія Корчак посварилися на засіданні уряду. Після словесного конфлікту Гройсман порадив Корчак подати у відставку.

Згодом, Корчак звернулася до правоохоронців, заявивши, що вбачає у діях посадовців Держслужби спецзв’язку, а також ДП "УСС" ознаки службових злочинів.

 
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