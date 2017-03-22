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НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій 7 нардепів

Імена посадовців не уточнюються
Національне агентство з питань запобігання корупції розпочинає повну перевірку декларацій 11 державних чиновників, серед яких 7 народних депутатів України.
НАЗК розпочинає повну перевірку декларацій 7 нардепів Фото: zak.sfs.gov.ua

Таке рішення було ухвалене на засіданні НАЗК.

У відомстві пояснили, що підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.

Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації 7 народних депутатів України, прокурора Київської прокуратури, військового прокурора сил АТО, колишнього судді та співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Імена посадовців не уточнюються.

Перевірка почнеться 23 березня.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції 13-го лютого зареєструвало Порядок проведення повної перевірки електронних декларацій.

10 лютого Національне агентство з запобіганню корупції затвердило порядок перевірки електронних декларацій чиновників, розроблений Міністерством юстиції.

17 лютого набув чинності порядок перевірки е-декларацій чиновників Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

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