НБУ дозволив Тігіпку купити український банк у російського Сбербанку

Власник ТАСкомбанку Сергій Тігіпко отримав дозвіл від НБУ на покупку VS Банку

Національний банк України схвалив покупку ТАСкомбанком VS Банку (Львів), який належить російському Сбербанку.

"Ми дійсно отримали пакет документів на покупку VS Банку. Ми на фінальній стадії аналізу. Попередній аналіз свідчить, що ця угода можлива", - повідомила заступник глави центробанку Катерина Рожкова, інформує Інтерфакс-Україна.

Нагадаємо, власник ТАСкомбанку і Universal Bank - бізнесмен Сергій Тігіпко має намір купити VS Банк (Львів), який опосередковано належить Сбербанку Росії.

Тігіпко є власником фінансово-промислової групи ТАС. На фінансовому ринку група представлена ТАСкомбанк і страховою групою ТАС.

У грудні 2016 року Тігіпко завершив угоду з купівлі Universal Bank і страхової компанії Aegon Life Ukraine.

Протягом 2017 року ТАСкомбанк придбав частину активів і пасивів неплатоспроможних Діамантбанку і банку Новий.

За даними НБУ, на 1 липня за розміром активів ТАСкомбанк займав 19-е місце (10,6 млрд грн) серед 88 діючих банків.

У квітні ТАСкомбанк призначив виконуючим обов'язки голови правління Катерину Мелеш замість Сергія Тігіпка.

Нагадаємо, що російський банк "Сбербанк" оголосив про укладення юридично зобов'язуючого договору про продаж ПАТ "Сбєрбанк" (Україна).

Нацбанк раніше відмовив у купівлі "дочки" "Сбербанку" Григорію Гусельникову і Саілу Гуцерієву.

А нещодавно компанія білоруського бізнесмена Віктора Прокопені VP Capital відкликала з НБУ заявку про придбання українського ПАТ "Сбербанк".