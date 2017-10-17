Не розходимося, ми прийшли винести козла, - Саакашвілі протестувальникам

За його словами, "різниця між Януковичем та Порошенком полягає в тому, що від Януковича ніхто нічого хорошого не очікував, а Порошенко задобрював народ солодкими промовами"

Лідер партії "Рух нових партії" Міхеіл Саакашвілі закликав мітингувальників залишатись під Верховною Радою до виконання їх вимог.

"Хороша ідея – нам тут залишитись, поки вони не виконають наших вимог. Ми прийшли винести козла корупції, козла свавілля, безкарності, та взагалі винести козла конкретного!", – сказав Саакашвілі на площі Конституції звертаючись до учасників акції, 17 жовтня під стінами парламенту.

Політик додав, що влада погодилась у четвер виконати 2 з 3 вимог мітингувальників, але розцінює це як затягування часу.

На його думку, найбільше боїться протесту президент Петро Порошенко.

"Януковича більше ненавиділи, аніж Кучму, а Порошенка більше ненавидять, ніж Януковича. І це сумний факт", – заявив Саакашвілі.

За його словами, "різниця між Януковичем та Порошенком полягає в тому, що від Януковича ніхто нічого хорошого не очікував, а Порошенко задобрював народ солодкими промовами".

Раніше Міхеїл Саакашвілі закликав Президента України Петра Порошенка піти у відставку.

Нагадаємо, що 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

За порядком стежить 3,5 тисячі правоохоронців.

За словами директора Департаменту комунікації МВС Артема Шевченка, такі серйозні заходи безпеки викликані подіями 31 серпня 2015 року, коли від гранати загинули 4 гвардійці-строковики.

Група народних депутатів заблокувала роботу погоджувальної ради парламенту 17 жовтня, через що спікер Андрій Парубій закрив засідання.

Народний депутат від БПП Мустафа Найєм закликав спікера та інших депутатів відкласти розгляд медичної реформи, яка стоїть у порядку денному ВР першою, та вже у вівторок взятися за розгляд законопроектів, ухвалення яких вимагає мітинг під стінами Ради.

Згодом біля Кабміну сталася бійка між правоохоронцями та учасниками акції протесту. За попередньою інформацією, постраждали троє мітингарів та один поліцейський.

