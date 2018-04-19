Німеччина прийме 10 тисяч біженців

Уряд ФРН підтвердив зобов'язання прийняти понад 10 тисяч біженців з Північної Африки і Близького Сходу в рамках Програми переселення в ЄС

В рамках програми Єврокомісії з переселення біженців, які потребують особливого захисту, Німеччина прийме 10 тисяч осіб.

Кельн. Вид на Кафедральний Собор Святих Петра і Марії та міст Гогенцоллернів у Кельні (Німеччина). Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про такі плани розповів журналістам єврокомісар з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос, повідомляє Укрінформ.

"Німецький уряд знову тут як тут, коли мова йде про міжнародну солідарність", - похвалив єврочиновник Берлін, де його очікують у четвер.

За словами Аврамопулоса, на цьому тижні уряд ФРН підтвердив зобов'язання прийняти понад 10 тисяч біженців з Північної Африки і Близького Сходу в рамках Програми переселення в ЄС.

"Оскільки вже є зобов'язання інших держав-членів прийняти 40 тисяч біженців, мета Програми переселення вже досягнута і навіть перевищена", - висловив оптимізм Аврамопулос.

Програма була запущена Єврокомісією минулого літа для забезпечення особливо уразливих біженців прямим і безпечним маршрутом в Європу. Очікується, що до осені 2019 року щонайменше 50 тисяч біженців, в основному з Північної Африки, будуть розміщені в ЄС. ЄС має намір підтримати приймаючі країни, виділивши на це півмільярда євро.

Він також заявив про необхідність якомога швидше повернутися до нормальної роботи шенгенської системи та скасувати контроль на кордонах.

Німеччина лише недавно оголосила, що продовжить прикордонні перевірки на кордоні з Австрією - після травня.

У Берліні Аврамопулос буде зустрічатися з главою МВС ФРН Хорстом Зеэхофером.

Парламент Німеччини 1 лютого, ухвалив закон про прийом членів родин вимушених мігрантів з небезпечних регіонів.