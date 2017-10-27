Німеччина прийме на лікування Умерова, - Порошенко

В адміністрації канцлера Німеччини Ангели Меркель повідомили про готовність взяти на лікування заступника Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це повідомив під час зустрічі з кримськотатарськими лідерами в Адміністрації президента глава держави Петро Порошенко. Він зазначив, що інформацію про лікування Умерова німецька сторона передала сьогодні.

"Сила і незламність духу і Ахтема, і Ільмі, а Ільмі дуже погано себе почуває, це символ міжнародної солідарності. Щойно мені принесли повідомлення, а ви знаєте, що наші німецькі друзі і партнери пропонували напряму в Криму, щоб надати необхідне лікування Ільмі, щоб не знущалися і відпустили Ільмі. І от зараз офіс канцлера Меркель підтверджує готовність про надання необхідної допомоги", – сказав Порошенко, інформує "Радіо Свобода".

Він також додав, що наполеглива робота зі звільнення українських заручників залишається одним із пріоритетів.

Порошенко вручив Ільмі Умерову орден за заслуги другого ступеня, а Ахтему Чийгозу – третього.

Зазначимо, 60-річній Ільмі Умеров має хворобу Паркінсона, що прогресує, гіпертонію та цукровий діабет.

Порошенко звертався до канцлера Німеччини Ангели Меркель з проханням надати заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову можливість для лікування в Німеччині ще восени минулого року.

Нагадаємо, сьогодні заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз прибули з Туреччини до України.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що Умеров і Чийгоз житимуть і працюватимуть у Києві.