Німеччина та Франція закликали Україну відновити торгівлю з окупованими частинами Донбасу

Також Меркель і Макрон закликали негайно припинити порушення умов перемир'я

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали відновити економічне співробітництво з непідконтрольними територіями серед інших кроків щодо політико-дипломатичного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Про це йдеться в спільній заяві за підсумками телефонних переговорів "нормандської четвірки", повідомляє Deutsche Welle.

Зокрема, одним із необхідних кроків називається відновлення економічного співробітництва між Україною й тимчасово окупованими територіями Донбасу.

Також Меркель і Макрон закликали негайно припинити порушення умов перемир'я та вжити заходів для захисту об'єктів цивільної інфраструктури, щоб запобігти гуманітарній катастрофі.

Крім того, вони вказали на необхідність відведення важкого озброєння від лінії розмежування згідно з Мінськими угодами й надання доступу спостерігачам ОБСЄ до всіх районів Донбасу разом із непідконтрольними територіями.

Одночасно лідери Німеччини та Франції закликали сторони до взаємних кроків, які дозволять до кінця року провести обмін полоненими за формулою "всіх на всіх".

Нагадаємо, 8 липня лідери Німеччини, Франції та Росії погодилися з важливістю припинення вогню на сході України, погодженої в рамках Мінських угод.