Німецька прокуратура підтримала екстрадицію Пучдемона до Іспанії

Слухання можуть тривати від 60 днів до 90 днів

Прокуратура німецької федеральної землі Шлезвіг-Гольштейн у вівторок попросила суд підтримати запит Іспанії про екстрадицію колишнього глави уряду Каталонії Карлеса Пучдемона.

Прокуратура Шлезвіг-Гольштейну також попросила суд залишити в силі рішення про попереднє ув'язнення для Пучдемона, повідомляє La Vanguardia.

Суд розглядатиме це питання в рамках німецької правової бази, а слухання можуть тривати від 60 днів до 90 днів.

Нагадаємо, німецький суд залишив під вартою колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона до винесення рішення щодо його екстрадиції.

Німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.

Як відомо, Пучдемон у листопаді 2017-го втік до Бельгії, побоюючись ув'язнення та звинувачень у заколоті після каталонської кризи та спроби проголосити незалежність регіону. Щодо нього був виданий європейський ордер на арешт, який, утім, у грудні скасували.

Пучдемон наполягає, що зможе керувати урядом регіону на відстані. Проте центральний уряд у Мадриді вже попередив, що продовжить пряме управління регіоном, якщо Пучдемон намагатиметься керувати Каталонією на відстані.

Тим часом іспанська прокуратура знову вимагала ордеру на арешт Пучдемона, оскільки той покинув межі Бельгії і здійснив поїздку до Данії.