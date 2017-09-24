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Німецькі соціал-демократи оголосили про перехід в опозицію

СДПН заявляє про кінець "великої коаліції"
Заступниця голови СДПН Мануела Швезіґ після оприлюднення прогнозів щодо результатів виборів до Бундестагу заявила, що партія піде в опозицію.
Німецькі соціал-демократи оголосили про перехід в опозицію Фото: ap.org

"Ми це зробимо", – зазначила Швезіґ в коментарі телеканалу ZDF, пише DW.

Згідно із прогнозом, СДПН отримує близько 20% голосів виборців, що більш ніж на 5% менше, ніж на виборах 2013 року. Це найгірший результат для соціал-демократів після Другої світової війни.

Велика коаліція соціал-демократів і християнсько-демократичного блоку ХДС/ХСС була сформована за підсумками виборів 2013 року. Тоді СДПН отримала 25,7% голосів виборців.

У 2009-2013 роках партія перебувала в опозиції. Тоді ХДС/ХСС сформувала коаліцію з Вільною демократичною партією.

Лідером СДПН є Мартін Шульц. Заради виборів у Бундестаг рік тому він залишив посаду голови Європарламенту.

Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки. Правлячий блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз лідирує за результатами екзит-полів. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала 13%.

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