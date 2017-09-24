Німецькі соціал-демократи оголосили про перехід в опозицію
"Ми це зробимо", – зазначила Швезіґ в коментарі телеканалу ZDF, пише DW.
Згідно із прогнозом, СДПН отримує близько 20% голосів виборців, що більш ніж на 5% менше, ніж на виборах 2013 року. Це найгірший результат для соціал-демократів після Другої світової війни.
Велика коаліція соціал-демократів і християнсько-демократичного блоку ХДС/ХСС була сформована за підсумками виборів 2013 року. Тоді СДПН отримала 25,7% голосів виборців.
У 2009-2013 роках партія перебувала в опозиції. Тоді ХДС/ХСС сформувала коаліцію з Вільною демократичною партією.
Лідером СДПН є Мартін Шульц. Заради виборів у Бундестаг рік тому він залишив посаду голови Європарламенту.
Нагадаємо, в Німеччині 24 вересня обирали Бундестаг. Вибори визначать, які партії керуватимуть у країні наступні чотири роки. Правлячий блок Християнсько-демократичний союз / Християнсько-соціальний союз лідирує за результатами екзит-полів. Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримала 13%.
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