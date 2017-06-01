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Нові обмеження на перевезення вантажів розробили у Мінінфраструктури

Проект винесений на громадське обговорення на сайті міністерства
У Мінінфраструктури має намір внести зміни в діючі правила дорожнього руху в питанні перевезення вантажів.
Нові обмеження на перевезення вантажів розробили у Мінінфраструктури Фото: sbu.gov.ua

Згідно з пропозицією, маса автомобіля з двома-трьома осями і причепом або напівпричепом, кількість осей якого також становить два або три не повинна перевищувати 40 тонн.

Відповідний проект постанови винесено на громадське обговорення на сайті міністерства, повідомляє 112.ua.

"Автомобіль з трьома осями з напівпричепом з двома або трьома осями, який перевозить 40-футовий контейнер ISO, максимальна маса якого становить 45 тонн, в рамках мультимодальних перевезень не повинна перевищувати 44 тонни. А на встановлених Укравтодором і Національною поліцією маршрутах - до 46 т", - йдеться в проекті.

При цьому проект передбачає перевищення допустимих норм лише в тому випадку, якщо транспортний засіб перевозить нероздільний вантаж. "Рух транспортних засобів, які перевозять роздільний вантаж заборонено", - говорить Мінінфраструктури пропозицію до змін в ПДР.

Зазначимо, згідно чинних правил дорожнього руху, маса автомобіля, що перевозить вантажі не повинна перевищувати 40 тонн, а для контейнеровозів, які здійснюють мультимодальні перевезення - більше 44 тонн. У разі перевезення вантажу на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією маршрутах, загальна маса транспортного засобу не повинна бути більше 46 тонн.

Як повідомляв IPress.ua, Міністерство інфраструктури веде переговори з двома інвесторами, які готові як експеримент побудувати першу ділянку платних доріг в Україні.

Нещодавно Петро Порошнко заявив, що у 2017 році наявні об'єднані територіальні громади (ОТГ) отримають можливість використати близько 9 мільярдів гривень на важливі проекти - лікарні, дороги, котельні.

Також президент  підписав три закони, які передбачають створення Дорожнього фонду і змінюють систему управління автодорогами загального користування.

Зазначимо, що раніше в "Укравтодорі заявили", що 97% українських доріг у поганому стані.

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06 01 2017 12:10
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