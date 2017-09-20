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Новий автобан дозволить дістатися зі Львова до Одеси за 5,5 годин

Зараз дорога зі Львова до Одеси займає приблизно 9 годин
Новий автобан Гданськ (Польща) - Одеса, будівництво якого анонсував у квітні міністр інфраструктури Володимир Омелян, може скоротити час на дорогу від Львова до Одеси на 3,5 години.
Новий автобан дозволить дістатися зі Львова до Одеси за 5,5 годин Фото: unian.ua

"Це проект, яким ми дуже щільно займаємося. Він для нас є інфраструктурним проектом номер один. Це будівництво автобану Гданськ-Одеса, який починається від Краковця, йде в обхід Львова, далі Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Умань і до Одеси. Всі прекрасно знають, що зараз дорога зі Львова до Одеси займає приблизно 9 годин, на новій дорозі це буде близько 5,5 годин", - каже заступник міністра інфраструктури Віктор Довгань, інформує "112 Україна".

Планують, що автобан буде на чотири смуги (зараз - дві). Весь проект оцінюється в 1,8 мільярдів євро.

Проект автобану Гданськ-Одеса має назву gо Highway. Планується, що він має утворити зручне транзитне сполучення між чорноморськими портами України та портами Балтійського моря.

Нагадаємо, що вартість проїзду по першій платній дорозі в Україні може скласти дев'ять євроцентів за кілометр.

Як відомо, вартість будівництва першої концесійної (платної) дороги Київ - Біла Церква складе близько $300 млн.

Додамо, що Державне агентство автомобільних доріг України погодило технічне завдання на розробку проектної документації для будівництва Північної об’їзної автомобільної дороги м. Львів.

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20 09 2017 16:16
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