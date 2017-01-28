Новий глава МЗС Німеччини озвучив єдині умови для зняття санкцій проти Росії

Франція та Німеччина створять двосторонні робочі групи для вирішення питань щодо України і Росії

Скасування санкцій проти Росії залежить від прогресу в реалізації Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на сході України.

Відповідну заяву зробив новий міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жаном-Марком Еро, повідомляє Reuters.

"Ми в Німеччині і Франції маємо чітку позицію щодо санкцій... Ми хочемо реалізації Мінського мирного процесу... І це єдиний спосіб для скасування санкцій", - зазначив він.

Крім того, Габріель підкреслив, що Німеччина і Франція повинні виражати сильні і єдині позиції з певних питань. Зокрема він зазначив, що Франція та Німеччина створять двосторонні робочі групи для вирішення питань щодо України і Росії.

Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські санкції проти Росії неефективні і мають бути скасовані.

Також радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.

У свою чергу президент США Дональд Трамп на прес-конференції з прем'єром Великої Британії Терезою Мей заявив, що говорити про зняття санкцій з Росії поки рано.

Варто відзначити, що сенатор США Джон Маккейн розкритикував президента Дональда Трампа за заяви про те, що Білий дім розглядає питання зняття санкцій проти Росії.