Новий глава МЗС Німеччини озвучив єдині умови для зняття санкцій проти Росії
Відповідну заяву зробив новий міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель на спільній прес-конференції з главою МЗС Франції Жаном-Марком Еро, повідомляє Reuters.
"Ми в Німеччині і Франції маємо чітку позицію щодо санкцій... Ми хочемо реалізації Мінського мирного процесу... І це єдиний спосіб для скасування санкцій", - зазначив він.
Крім того, Габріель підкреслив, що Німеччина і Франція повинні виражати сильні і єдині позиції з певних питань. Зокрема він зазначив, що Франція та Німеччина створять двосторонні робочі групи для вирішення питань щодо України і Росії.
Нагадаємо, що глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що європейські санкції проти Росії неефективні і мають бути скасовані.
Також радниця президента США Дональда Трампа Келліенн Конвей (Kellyanne Conway) заявила, що зараз в адміністрації Трампа розглядається питання про послаблення санкцій проти Росії.
У свою чергу президент США Дональд Трамп на прес-конференції з прем'єром Великої Британії Терезою Мей заявив, що говорити про зняття санкцій з Росії поки рано.
Варто відзначити, що сенатор США Джон Маккейн розкритикував президента Дональда Трампа за заяви про те, що Білий дім розглядає питання зняття санкцій проти Росії.
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