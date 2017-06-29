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Оболонський районний суд Києва продовжить засідання у справі Януковича за тиждень

Сторони повинні надати докази
Оболонський районний суд міста Києва продовжить засідання у справі Віктора Януковича 6 липня о 10-й годині.
Оболонський районний суд Києва продовжить засідання у справі Януковича за тиждень Фото: rbc.ua

Про це заявив суддя Владислав Дев'ятко, повідомляє "Укрінформ".

Суддя зазначив, що до 5 липня сторони повинні надати докази суду.

Нагадаємо, раніше у четвер Оболонський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури щодо процедури заочного провадження у розгляді по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади Росії, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни. 

Сам екс-президент Янукович, який утік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає. Захист Януковича стверджує, що в своєму листі до Володимира Путіна той не просив вводити російські війська на територію України.

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29 06 2017 15:24
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