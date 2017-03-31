Обстріл консульства в Луцьку - навмисна провокація, - міністр оборони Польщі

Міністр національної оборони Польщі Антоній Мацеревич заявив, що інцидент з обстрілом консульства в Луцьку схожий на російську провокацію.

Таким чином країна-агресор хоче позбавити Україну міжнародної підтримки, - повідомляє радіо Maryja.

"Я прихильник поширеної тези, що ми маємо справу зі свідомою провокацією. Потрібно розуміти, що це елемент із серії подій, що стосуються не тільки України, а із серії подій, які мають на меті за будь-яку ціну посварити держави і народи, за всяку ціну посіяти ненависть між Польщею та Україною, за будь-яку ціну привести до конфлікту, спору, сварки, хаосу", - заявив Мацеревіч.

За його словами, в цих діях найбільше зацікавлена ​​країна, яка "веде війну проти України і яка за будь-яку ціну хоче ізолювати Україну, щоб унеможливити підтримку та допомогу для України".

Міністр вважає, що інцидент є елементом гібридної війни.

Консул Республіки Польща в Луцьку Кшиштоф Савіцкі заявив, що обстріл приміщення консульства був терористичним актом.

Нагадаємо, вночі 29 березня невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі в Луцьку, яке розташоване на вулиці Дубнівській, 22б.

Президент України Петро Порошенко подзвонив президенту Польщі Анджею Дуді через інцидент із польським консульством у Луцьку. Порошенко заявив, що "українська влада діятиме рішуче для унеможливлення таких провокацій у майбутньому".

Міністерство закордонних справ України отримало ноту від посольства Польщі в Україні, в якій висловлюється прохання розслідувати обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку і притягнути до відповідальності винних.