ПОЛІТИКА НОВИНИВ Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявили, що селище Золоте-4 на Луганщині, про звільнення якого 2 липня відзвітували в штабі операції Об'єднаних сил, не було окуповане бойовиками.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ОБСЄ: Золоте-4, за "звільнення" якого нагородили військових, не було окупованим
Спостерігачі ОБСЄ жодного разу не зафіксували присутність бойовиків у селищі Золоте-4
Фото:112.ua
"Але нещодавно місія зафіксувала підвищення військової присутності в цьому районі, а саме бронетранспортери, озброєних військовослужбовців Збройних сил України на території цього населеного пункту", - повідомив "Громадському радіо" перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.
Нагадаємо, що Міністерство оборони нагородило 18 військовослужбовців за звільнення Золотого-4, яке насправді не було окупованим.
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08 07 2018 13:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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