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ОБСЄ: Золоте-4, за "звільнення" якого нагородили військових, не було окупованим

Спостерігачі ОБСЄ жодного разу не зафіксували присутність бойовиків у селищі Золоте-4
В Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявили, що селище Золоте-4 на Луганщині, про звільнення якого 2 липня відзвітували в штабі операції Об'єднаних сил, не було окуповане бойовиками.
ОБСЄ: Золоте-4, за "звільнення" якого нагородили військових, не було окупованим Фото:112.ua

"Але нещодавно місія зафіксувала підвищення військової присутності в цьому районі, а саме бронетранспортери, озброєних військовослужбовців Збройних сил України на території цього населеного пункту", - повідомив "Громадському радіо" перший заступник глави Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Нагадаємо, що Міністерство оборони нагородило 18 військовослужбовців за звільнення Золотого-4, яке насправді не було окупованим.

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08 07 2018 13:23
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