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Одеські митники вкрали нафти на 1,2 мільярда за "схемою Курченка" - СБУ

Механізм діяв упродовж 2012-2014 років. Триває досудове слідство
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою та фіскальною службою викрили механізм контрабанди нафтопродуктів, організований митниками.
Одеські митники вкрали нафти на 1,2 мільярда за "схемою Курченка" - СБУ СБУ. Фото: ua.112.ua

Правоохоронці встановили, що механізм діяв упродовж 2012-2014 років за т.зв. "схемою Курченка", - йдеться у повідомленні СБУ.

Як повідомляється, чиновники діяли за попередньою змовою з низкою комерційних структур.

"Зловмисники під час оформлення вантажів надавали до митних органів фальсифіковані документи, за якими продукція начебто переміщується транзитом через територію України. Співробітники спецслужби з’ясували, що фактично нафтопродукти відвантажувалися та зберігалися на сховищах підприємств у восьми областях України. Насправді продукція протиправно реалізовувалася на внутрішньому ринку", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок оборудки до державного бюджету не надійшло понад 1,2 мільярда гривень обов’язкових платежів.

Оперативники СБУ задокументували, що функціонуванню нелегальної схеми сприяла низка посадовців Одеської митниці, які здійснювали "прикриття" оборудки.

Трьом митникам та двом керівникам комерційних структур оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

Раніше iPress.ua повідомляв що детективи Національного антикорупційного бюро 1 лютого провели 16 обшуків в різних містах України в рамках досудового розслідування за фактом заволодіння нафтою ПАТ "Укрнафта" на загальну суму понад 7,7 млрд гривень.

 
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03 02 2017 11:12
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