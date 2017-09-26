Одна з очільників "Альтернативи для Німеччини" анонсувала свій вихід із партії

Співголова ультраправої популістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН) Фрауке Петрі заявила, що залишить свою посаду.

"Зрозуміло, що цей крок буде зроблено", - сказала Петрі, але не конкретизувала, коли саме відмовиться від членства в партії, повідомляє Spiegel.

Петрі в понеділок несподівано заявила, що не збирається входити до фракції АдН у Бундестазі. Заява була зроблена під час прес-конференції з іншими керівниками партії, для яких це стало несподіванкою.

Після цього лідер списку АдН на виборах Аліс Вайдель закликала Петрі залишити партію, те ж саме сказав інший співголова Йорг Мойтен.

Сьогодні Петрі також сказала, що її колеги по партії Уве Вюрлітцер та заступник голови групи Кірстен Мустер також відмовляться від своїх посад "до кінця сьогоднішнього дня".

Видання Rheinische Post повідомило, що чоловік Петрі Маркус Претцелл також вирішив залишити АдН.

Він є депутатом парламенту федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Такий крок означав би розкол партії на місцевому рівні.

Претцелл написав у Twitter, що газета "як завжди погано поінформована", але пізніше прес-секретар партії повідомила, що він таки збирається вийти з політичною сили, і це може відбутися в п’ятницю.

Нагадаємо, вчора, 25 вересня, Центрвиборчком Німеччини завершив підрахунок 100% бюлетенів на виборах до німецького Бундестагу.

Згідно з даними, які публікує Independent, альянс партій ХДС/ХСС вигравав вибори, набравши 33% голосів.

За Соціал-демократичну партію Німеччини (СДПН) на чолі з Мартіном Шульцем проголосували 20,5% виборців.

На третьому місці - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АДГ), у них 12,6% голосів. Вона вперше потрапляє в Бундестаг.