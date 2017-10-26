Охоронець Димінського, який узяв на себе провину за ДТП, підпадає під амністію, - суд

Охоронець бізнесмена Петра Димінського Андрій Борщ, підозрюваний у причетності до смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Львівській області, підпадає під амністію.

До суду надійшло клопотання слідчого Національної поліції про продовження запобіжного заходу Борщу у вигляді домашнього арешту. Клопотання було мотивоване тим, що Генпрокуратура продовжила термін розслідування до 19 лютого 2018 року, - інформує LB.ua.

При цьому слідству необхідно ще допитати підозрюваного і з його згоди провести слідчий експеримент; отримати висновки призначених судових експертиз; провести автотехнічну експертизу механізму ДТП та інше.

Прокурор також заявив, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, здійснювати незаконний вплив на потерпілих і свідків або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Однак суд 18 жовтня лише частково задовольнив клопотання слідства, зазначивши, що Борщ підпадає під амністію.

"З урахуванням даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, роботу, одружений і має на утриманні малолітню дитину, який (підозрюваний) протягом застосування запобіжного заходу не порушував його умов і накладених на нього обов'язків, а також ступеня можливої реалізації ризиків з урахуванням того, що він підпадає під дію закону України "Про амністію у 2016 році", слідчий суддя вважає за можливе змінити умови застосованого запобіжного заходу", - йдеться в рішенні суду.

Цілодобовий домашній арешт Борща замінено на нічний - з 22:00 до 7:00. Термін дії обмеження - до 17 грудня.

У судовому рішенні також зазначено, що Борщ є інвалідом 3-ї групи.

Нагадаємо, що ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

Як повідомили очевидці, після ДТП Димінський закрився у позашляховику охорони.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

Згодом стало відомо, що Національна поліція встановила відсутність провини охоронця бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського у дорожньо-транспортній пригоді (ДТП), внаслідок якої загинула жінка.

Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

Охоронцю бізнесмена Петра Димінського Андрію Борщу, якому висунули підозру у вчиненні смертельної ДТП, змінили міру запобіжного захисту з перебування в СІЗО на цілодобовий домашній арешт.