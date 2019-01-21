Окупанти захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ
Про це йдеться на сторінці Facebook бригади.
"Панченко Станіслав Мирославович дійсно боєць 58 ОМПБР. Ми акцентуємо увагу на тому, що, швидше за все, сказані ним слова на відео є результатом психологічного чи навіть фізичного тиску шляхом «обробки» військовослужбовця. Підтвердженням цього є те, що відеозвернення опублікували лише на третій день після зникнення військовослужбовця. Фактично цього досить для проведення «роз’яснювальної» роботи. Відомо, що всі інформаційні матеріали проросійських найманців є нічим іншим, як елементом інформаційної війни", - йдеться в заяві.
У 58-ій ОМПБР, кожен воїн є членом великої військової родини, тому доля побратима для всіх дуже важлива. "Сьогодні, 21 січня, пропагандисти і представники спецслужб РФ, які працюють на тимчасово окупованих територіях України, виклали відео допиту нашого військовослужбовця і почали поширювати його на своїх пропагандистських ресурсах. З відео зрозуміло, що Станіслава «готували» до запису цього відео. Але ми віримо, що незважаючи на певні труднощі в житті Станіслава Панченка, військовослужбовець повернеться додому. Ми ніколи не відмовляємося від своїх військовослужбовців", - заявили в бригаді, повідомляє "Укрінформ".
Нагадаємо, що у неділю, 20 січня, російські окупаційні війська на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.
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