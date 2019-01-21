Окупанти захопили в полон на Донбасі бійця ЗСУ

У 58-ій ОМПБР, кожен воїн є членом великої військової родини, тому доля побратима для всіх дуже важлива

У 58-ій окремій мотопіхотній бригаді (58 ОМПБР) оперативного командування "Північ" Сухопутних військ ЗСУ підтвердили факт зникнення бійця Станіслава Панченка та оприлюднили заяву про психологічний та фізичний тиск на нього з боку окупантів, які захопили його в полон.

Про це йдеться на сторінці Facebook бригади.

"Панченко Станіслав Мирославович дійсно боєць 58 ОМПБР. Ми акцентуємо увагу на тому, що, швидше за все, сказані ним слова на відео є результатом психологічного чи навіть фізичного тиску шляхом «обробки» військовослужбовця. Підтвердженням цього є те, що відеозвернення опублікували лише на третій день після зникнення військовослужбовця. Фактично цього досить для проведення «роз’яснювальної» роботи. Відомо, що всі інформаційні матеріали проросійських найманців є нічим іншим, як елементом інформаційної війни", - йдеться в заяві.

У 58-ій ОМПБР, кожен воїн є членом великої військової родини, тому доля побратима для всіх дуже важлива. "Сьогодні, 21 січня, пропагандисти і представники спецслужб РФ, які працюють на тимчасово окупованих територіях України, виклали відео допиту нашого військовослужбовця і почали поширювати його на своїх пропагандистських ресурсах. З відео зрозуміло, що Станіслава «готували» до запису цього відео. Але ми віримо, що незважаючи на певні труднощі в житті Станіслава Панченка, військовослужбовець повернеться додому. Ми ніколи не відмовляємося від своїх військовослужбовців", - заявили в бригаді, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що у неділю, 20 січня, російські окупаційні війська на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.