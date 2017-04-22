Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Окупаційна влада Криму не збирається скасовувати рішення про заборону Меджлісу

Меджліс кримськотатарського народу й надалі залишатиметься забороненим в Криму як "екстремістська" організація
В окупованому Криму не збираються переглядати рішення про заборону Меджлісу.
Окупаційна влада Криму не збирається скасовувати рішення про заборону Меджлісу Фото: apostrophe

Про це заявив так званий голова комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян уряду республіки Крим Заур Смирнов, повідомляє РИА Новости.

"Рішення суду переглядатися не буде. Зворотного ходу немає. Ми не підемо на те, щоб під тиском ззовні дозволити діяльність організації, яка дискредитована своїми лідерами, які зайняли ворожу позицію щодо до кримчан", – сказав Смирнов.

За його словами, кримські татари мають можливість створювати різні громадські структури для відстоювання і просування своїх інтересів. Крім того, він наполягає, що кримські татари "активно інтегрувалися в соціально-політичний простір Російської Федерації".

Нагадаємо, 19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. Суд визнав, що Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії".

Міжнародний суд ООН оголосив рішення по забезпечувальних заходів в розгляді між Україною і Росією. Суд ООН зазначив, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати застосовувати обмеження на можливість кримських татар зберегти свої інститути, включаючи Меджліс. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров заявив, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 04 2017 18:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

Корупція ProZorro: влада змінюється, "відкати" залишаються

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.