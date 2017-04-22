Окупаційна влада Криму не збирається скасовувати рішення про заборону Меджлісу
Про це заявив так званий голова комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян уряду республіки Крим Заур Смирнов, повідомляє РИА Новости.
"Рішення суду переглядатися не буде. Зворотного ходу немає. Ми не підемо на те, щоб під тиском ззовні дозволити діяльність організації, яка дискредитована своїми лідерами, які зайняли ворожу позицію щодо до кримчан", – сказав Смирнов.
За його словами, кримські татари мають можливість створювати різні громадські структури для відстоювання і просування своїх інтересів. Крім того, він наполягає, що кримські татари "активно інтегрувалися в соціально-політичний простір Російської Федерації".
Нагадаємо, 19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. Суд визнав, що Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії".
Міжнародний суд ООН оголосив рішення по забезпечувальних заходів в розгляді між Україною і Росією. Суд ООН зазначив, що Росія повинна утриматися від того, щоб продовжувати застосовувати обмеження на можливість кримських татар зберегти свої інститути, включаючи Меджліс. Одноголосно було прийнято рішення, згідно з яким Росія повинна гарантувати доступність освіти українською мовою.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров заявив, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.
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